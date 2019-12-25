В Горелово двухлетняя девочка наелась таблеток по недосмотру взрослых

Она съела 12-15 таблеток.

В Горелово двухлетняя девочка попала в больницу, так как из-за недосмотра взрослых она наелась таблеток. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 29 ноября из квартиры по Красносельскому шоссе была госпитализирована двухлетняя девочка. По словам родителей, по недосмотру она успела съесть 12-15 таблеток одного препарата.

В состоянии средней степени тяжести малышку госпитализировали. Проводится проверка.

Накануне в Петербурге восьмиклассница отравилась мефедроном.

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