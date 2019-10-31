Росгвардейцы помогли вернуться домой мальчику, который потерялся во время прогулки с бабушкой

Бабушку, а также отца мальчика известили о его местонахождении, после чего они сразу же приехали за ним.

Петербургские росгвардейцы нашли и вернули родителям 5-летнего мальчика, уехавшего на самокате от бабушки во время прогулки. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 12 июня росгвардейцы на Ивановской улице обнаружили 5-летнего мальчика, который незадолго до этого во время прогулки с бабушкой уехал на самокате и потерялся. Мальчик не смог объяснить росгвардейцам, где его родные и дом, после чего патрульные сообщили о произошедшем в районное управление МВД и приняли решение отвезти несовершеннолетнего в 32 отдел полиции.

По пути в территориальный отдел полиции наряд вневедомственной охраны по радиосвязи получил информацию о том, что несколькими минутами ранее местная жительница сообщила о пропаже внука. По её словам, 5-летний мальчик потерялся во время прогулки на улице Седова, он увлекся ездой на самокате, проехал вперед, пропал из её поля зрения и не вернулся.

Бабушку, а также отца мальчика известили о его местонахождении, после чего они сразу же приехали за ним.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)