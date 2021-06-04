Стало известно, какое название будет у McDonald’s в России

Новое название будет состоять всего из двух латинских букв.

Стало известно, под каким названием McDonald"s может вновь начать работу в РФ. Об этом рассказали "Известия".

Новое название будет состоять всего из двух латинских букв – Мс. При этом, гендиректор "Макдоналдса" в России Олег Пароев рассказал ТАСС, что фирменная желтая "М" не останется в бренде, вывески с логотипом будут демонтированы. Уточняется, что в разработке проекта участвовала материнская компания. Причём, судя по всему, у американской компании есть опцион – через пару лет она вполне может выкупить свои активы обратно.

По предварительной информации, меню в ресторанах останется прежним: названия блюд будут приближены к оригинальным.

Напоминаем, что несмотря на приостановку работы McDonald"s в России, у петербуржцев и москвичей оставалась возможность посетить эти рестораны быстрого питания. В Петербурге пять точек, работающих по франшизе, все эти месяцы принимали посетителей.

Фото: Piter.tv