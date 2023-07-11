"Москва прекрасна, но не забывайте Санкт-Петербург": Люк Бессон высказался о Северной столице

Французский режиссер пожаловался на русские холода.

Люк Бессон, французский режиссер и сценарист, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, признался в любви к Санкт-Петербургу. Несмотря на это, кинематографист отметил, что во время холодов в России находиться невозможно.

Москва прекрасна, это точно, но не забывайте Санкт-Петербург, потому что он действительно красивый. Но, честно говоря, как только температура достигает минус десяти, я оттуда уезжаю. Люк Бессон, французский режиссер

Режиссер также вспомнил свои съемки ленты "Анна", которую снимал в России 20 лет назад. Тогда привыкший к теплу Бессон впервые испытал на себе двадцатиградусные российские морозы.

Ранее мы рассказывали, что в центре Санкт-Петербурга стартовали съемки вольной киноадаптации рассказа Николая Лескова "Левша".

Фото: социальные сети Бессона