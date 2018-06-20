В сети появился трейлер нового шпионского боевика Люка Бессона

Мировая премьера картины запланирована на 21 июня.

В сети появился трейлер нового французкого боевика "Анна", снятого режиссером Люком Бессоном. Видео было опубликовано на сервисе ютуб.

По сюжету картины русская модель Анна Полятовая скрывает за своей красотой свою истинную сущность наемного убийцы. Главные роли в картине сыграли Саша Лусс, Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мёрфи, а также российские артисты Александр Петров Никита Павленко, Алексей Маслодудов и другие.

Мировая премьера картины запланирована на 21 июня.

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Видео: Anna Movie