Актриса из «Валериана и города тысячи планет» обвинила Люка Бессона в изнасиловании

«Я очень боялась умереть, и была очень близка к этому», рассказала актриса Сэнд Ван Рой. Сообщает Daily Mail.

Америкаенская актриса Сэнд Ван Рой обвинила в изнасиловании знаменитого режиссера Люка Бессона, который известен такими кинокартинами как "Леон", "Пятый элемент", "Валериан и город тысячи планет".

Я плакала, я блевала. Он совершал надо мной унизительные сексуальные действия. Я демонстрировала неприкрытое отвращение, рассказывает артистка

В ответ на подобные обвинения адвокат режиссера заявил, что "категорически отвергает эти фантастические обвинения". По словам правозащтника Бессон был давно знаком с актрисой, но состоял с ней исключительно в деловых отношениях.

Ранее, 19 мая этого года на Люка Бессона поступила жалоба в изнасиловании. Однако, тогда Сэнд Ван Рой предпочла скрыть свое имя. Жертва сообщила, что Люк Бессон опоил ее чаем, после чего она потеряла сознание. Когда девушка пришла в себя, то поняла, что ее изнасиловали.

Ранее мы писали о том, что Люк Бессон испугался скандала и вырезал Путина из сценария нового фильма.

Фото:.imdb.com