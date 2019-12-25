Водитель под наркотиками дважды попался петербургским дорожным инспекторам

Примечательно, что во второй раз автомобилиста задержал тот же самый инспектор ДПС.

В Петербурге во второй раз задержали нерадивого водителя, усевшегося за руль в наркотическом опьянении. Об этом 7 апреля рассказал "Дорожный инспектор".

В паблике назвали инцидент "днем сурка", поскольку тот же самый автомобилист попадался петербургским инспекторам ДПС в таком же состоянии еще 30 марта. Тогда его "Ауди" задержали на площади Победы, в салоне рядом с пьяным 31-летним мужчиной нашли курительную колбу. А утром вторника тот же автомобиль с тем же владельцем под наркотиками остановил тот же самый инспектор.

В отношении автолюбителя заведено новое административное производство.

Ранее мы рассказывали, что сбивший инспектора ДПС автомобилист отправлен под стражу.

Фото: pixabay