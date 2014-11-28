Диетолог рассказала, для кого наиболее опасны патогенные бактерии в пельменях

Проведённое Роскачеством исследование выявило несоответствие ни одной из 20 популярных в стране марок пельменей требованиям стандарта организации.

Проведённое Роскачеством исследование выявило несоответствие ни одной из 20 популярных в стране марок пельменей требованиям стандарта организации. Врач-диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов РФ Наталья Круглова рассказал телеканалу "360", для кого особенно опасны эти патогенные бактерии.

Эксперт отметила, что сальмонелла и кишечная палочка одинаково опасны для всех людей. Исключением является листерия: хотя бактерия редко вызывает какие-то заболевания и проявляет себя клинически, она может навредить в отдельных случаях.

Конечно, мы говорим про беременных, про детей, про людей ослабленных, которые переносят какое-либо заболевание со снижением иммунных, защитных функций организма. Для них даже, казалось бы, такой безобидный микроорганизм, как листерия, может вызывать клинические проявления. Наталья Круглова, врач-диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов РФ

По словам диетолога, главными проявлениями воздействия бактерий на кишечник является нарушение пищеварения, жидкий стул, дискомфорт в пищеварительной системе, тошнота, рвота.

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