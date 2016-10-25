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Петербургский эндокринолог перечислила признаки диабета
Сегодня, 18:41
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Петербургский эндокринолог перечислила признаки диабета

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Надежда Фетисова отметила, что скрытый период диабета может растянуться на 10-15 лет.

Эндокринолог и диетолог из Петербурга Надежда Фетисова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" назвала признаки, которые могут сигнализировать о диабете.

Первый пункт – это увеличение талии. И у мужчин, и у женщин. Дальше человек начинает страдать какими-то кожными заболеваниями: сыпь, воспалительные изменения, аллергические проявления.

Надежда Фетисова, эндокринолог и диетолог

По словам специалиста, диабет страшен своими осложнениями в виде сердечно-сосудистых заболеваний или патологии нервной системы. Кроме того, Надежда Фетисова отметила, что скрытый период диабета может растянуться на 10-15 лет.

Как объяснила эндокринолог, диабет второго типа является заболеванием с высокой степенью наследования.

Это полиморфное заболевание, то есть кодируется очень многими генами. Более того, оно влияет на геном. Образ жизни наш активизирует те гены, которые ответственны за развитие сахарного диабета, и уже эти активные гены мы передаем своему потомству.

Надежда Фетисова, эндокринолог и диетолог

Ранее мы рассказывали о том, что, по словам главного диабетолога комитета по здравоохранению Ирины Карповой, в Петербурге живут 178 тыс. людей с сахарным диабетом.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: признаки болезни, сахарный диабет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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