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В Ленобласти заметили лунное гало
Сегодня, 14:21
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В Ленобласти заметили лунное гало

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Природное явление увидели в Выборгском районе.

Жители Петербурга заметили ночью  5 февраля редкое природное явление. В небе над Ленинградской областью возникло лунное гало. Об этом сообщили в tg-канале "Астро Фото Болото".

Природное явление увидели охотники за небесным свечением в Выборгском районе. Очевидцы успели сделать фотографии и опубликовали их в соцсетях.

Добавим, что лунное гало появляется благодаря кристаллам льда в перистых облаках. Они отражают лунный свет. 

Ранее на Piter.tv: петербуржцы на выходных смогут отдохнуть "без капризов погоды".

Фото: Телеграм / Астро Фото Болото

Теги: астро фото болото, лунное гало, лунный свет, природные явления
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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