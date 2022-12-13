В Ленобласти заметили лунное гало

Природное явление увидели в Выборгском районе.

Жители Петербурга заметили ночью 5 февраля редкое природное явление. В небе над Ленинградской областью возникло лунное гало. Об этом сообщили в tg-канале "Астро Фото Болото".

Природное явление увидели охотники за небесным свечением в Выборгском районе. Очевидцы успели сделать фотографии и опубликовали их в соцсетях.

Добавим, что лунное гало появляется благодаря кристаллам льда в перистых облаках. Они отражают лунный свет.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы на выходных смогут отдохнуть "без капризов погоды".

Фото: Телеграм / Астро Фото Болото