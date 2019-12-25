В Ленобласти выбрали лучших водителей автобусов

Конкурс проводится в Ленинградской области каждый год.

Комитет Ленинградской области по транспорту подвел итоги конкурса профессионального мастерства среди водителей автобусов. 20 команд из 15 транспортных предприятий региона показали свои знания и умения в ПДД и скоростном маневрировании на автобусах большого и среднего класса.

Первое место на конкурсе профессионального мастерства на автобусах большой вместимости – у команды ООО АТП "Барс 2", на автобусах средней вместимости – у ООО "Транс-Балт". В личном зачете в категории большого класса наибольшее количество баллов по итогам двух этапов набрал представитель ООО АТП "Барс 2" Александр Гусаков, в категории среднего класса – участник команды ООО "Транс-Балт Дмитрий Добрынин.

Конкурс проводится в Ленинградской области каждый год. Он повышает уровень мастерства водителей, которые занимаются пассажирскими перевозками в регионе.

Фото: пресс-служба администрации 47 региона