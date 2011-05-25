Видео: в Ленобласти лосиха на камеру показала свои стройные ножки

В этом году у самки впервые может начаться брачный период.

В фотоловушку биолога Павла Глазкова в Ленобласти попала молодая лосиха. Животное заинтересовалось камерой, внимательно ее обнюхало, а затем продолжило свой путь.

По словам специалиста, лосихе не более двух лет.

Эта молодая самка нынешней осенью, с очень большой вероятностью, впервые в жизни примет участие в таинстве гона лосей - времени продолжения рода. Половое созревание лосих чаще всего наступает в 2,5 года (реже в 3,5, и совсем редко - в возрасте 1,5 лет). рассказал Павел Глазков.

Около 60% лосят в Ленобласти рождаются в мае, а еще по 20% — в апреле и июне.

Перед наступлением гона для самок важно хорошо питаться, чтобы затем выносить малыша.

Ранее на камеру попал бурый медведь.

Видео: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков