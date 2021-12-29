Очевидцы засняли на видео прогулку трех лосей по Балашихе

Водители не стали пугать животных и решили не создавать пробку.

Жители Балашихи сняли на видео, как три лося вышли из леса на дорогу. Видеозапись появилась в социальных сетях.

Об инциденте стало известно 3 января. Животные вышли из леса. На кадрах видно, как три лося подходят к проезжей части. Двое из них идут по обочине. Очевидцы предположили, что животные могли испугаться автомобилей. Водители не стали пугать животных и решили не создавать пробку. Через некоторое время автомобили начали объезжать лосей.

Ранее мы сообщили, что появилось видео жуткого ДТП на Киевском шоссе.

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