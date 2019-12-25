Сезон миграции лосей начался в Ленобласти

За сбитого лося в пределах предупреждающего знака "Дикие животные" назначается штраф до 80 тысяч рублей.

Сезон миграции лосей официально стартовал в Ленобласти.Об этом автомобилистам напомнили специалисты центра спасения диких животных "Велес".



Специалисты напомнили, что большинство ДТП с дикими животными происходит или вечером, или ранним утром. Если вы увидели лося на проезжей части, лучше остановиться и пропустить животное.

Также за сбитого лося в пределах предупреждающего знака "Дикие животные" назначается штраф до 80 тысяч рублей. Также за сбитого кабана придется заплатить 30 тысяч рублей, за косулю – 40 тысяч, за медведя – 60 тысяч.

В Ленинградском зоопарке у лося начали расти рога.

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