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Сезон миграции лосей начался в Ленобласти
Сегодня, 11:40
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nastya960

Сезон миграции лосей начался в Ленобласти

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За сбитого лося в пределах предупреждающего знака "Дикие животные" назначается штраф до 80 тысяч рублей.

Сезон миграции лосей официально стартовал в Ленобласти.Об этом автомобилистам напомнили специалисты центра спасения диких животных "Велес".

Специалисты напомнили, что большинство ДТП с дикими животными происходит или вечером, или ранним утром. Если вы увидели лося на проезжей части, лучше остановиться и пропустить животное.

Также за сбитого лося в пределах предупреждающего знака "Дикие животные" назначается штраф до 80 тысяч рублей. Также за сбитого кабана придется заплатить 30 тысяч рублей, за косулю – 40 тысяч, за медведя – 60 тысяч.

В Ленинградском зоопарке у лося начали расти рога.

Фото: pixabay

Теги: гон, лоси, миграция
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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