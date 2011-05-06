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Сегодня, 17:05
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Лошадь выбежала на Новоприозерское шоссе под Петербургом

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Без хозяина она решила составить компанию водителям.

Сегодня днём автомобилисты заметили лошадь, бегущую по Новоприозерскому шоссе в сторону Всеволожска, недалеко от посёлка Стеклянный. По предварительной информации, животное двигалось по проезжей части, создавая опасность для движения.

Очевидцы сообщают, что лошадь передвигалась без сопровождения хозяев. Подробности ситуации выясняются, как и дальнейшее пушетествие лошади.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Лисьем Носу заметили пробегающего кабанчика.

Видео: Telegram / Петербург 1703

Теги: животный мир, лошадь
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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