Лошадь выбежала на Новоприозерское шоссе под Петербургом

Без хозяина она решила составить компанию водителям.

Сегодня днём автомобилисты заметили лошадь, бегущую по Новоприозерскому шоссе в сторону Всеволожска, недалеко от посёлка Стеклянный. По предварительной информации, животное двигалось по проезжей части, создавая опасность для движения.

Очевидцы сообщают, что лошадь передвигалась без сопровождения хозяев. Подробности ситуации выясняются, как и дальнейшее пушетествие лошади.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Лисьем Носу заметили пробегающего кабанчика.

Видео: Telegram / Петербург 1703