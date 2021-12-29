Видео: у Медного озера произошло лобовое ДТП

Водитель внедорожника столкнулся "нос к носу" с другой машиной у Медного озера во Всеволожском районе и, как утверждает другой водитель. скрылся с места ДТП. Момент аварии вечером 1 января попал на видео.
По словам автора видео, он ехал в своей полосе. Пользователи указали, что ему следовало сдвинуться правее.
В результате у "Опеля" разбито лобовое стекло, сработали подушки безопасности. О состоянии водителя не сообщается.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Невском районе от взрыва фейерверка обрушился балкон.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Vladimir Kirianov
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