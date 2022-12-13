"ЛизаАлерт": в феврале уменьшилось количество заявок о пропавших людях

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" в Петербурге подвёл итоги работы за февраль 2023 года в своей группе в соцсети "ВКонтакте". Волонтёры отметили, что такого февраля не было более двух лет.
За крайний календарный зимний месяц поступило 157 заявок: это почти на полсотни меньше, чем в феврале 2022 года. Сообщений о пропавших на воде или в лесу не было совсем
Встречаем весну и надеемся, что количество заявок и дальше продолжит снижаться.
поисковый отряд "ЛизаАлерт"
Ранее петербуржцам рассказали, что делать, если пропал человек.
Фото: ВКонтакте/ Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер
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