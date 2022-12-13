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"ЛизаАлерт": в феврале уменьшилось количество заявок о пропавших людях
Сегодня, 16:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

"ЛизаАлерт": в феврале уменьшилось количество заявок о пропавших людях

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За крайний календарный зимний месяц поступило 157 заявок.

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" в Петербурге подвёл итоги работы за февраль 2023 года в своей группе в соцсети "ВКонтакте". Волонтёры отметили, что такого февраля не было более двух лет.

За крайний календарный зимний месяц поступило 157 заявок: это почти на полсотни меньше, чем в феврале 2022 года. Сообщений о пропавших на воде или в лесу не было совсем

Встречаем весну и надеемся, что количество заявок и дальше продолжит снижаться.

поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Ранее петербуржцам рассказали, что делать, если пропал человек.

Фото: ВКонтакте/ Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер

Теги: лизаалерт, пропавшие люди
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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