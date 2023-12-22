Обстрел пекарни в Лисичанске: число погибших выросло до 7 человек, что известно к этому часу

Предположительно ВСУ ударили по городу ракетой Himars.

В субботу, 3 февраля, стало известно об обстреле города Лисичанска в Луганской области Российской Федерации. Удар ВСУ пришёлся по гражданскому объекту: полностью разрушена местная пекарня, внутри которой на момент ЧП находились десятки людей.

Первые сообщения об обстреле Лисичанска появились на лентах информационных агентств около 17 часов. О том, что под завалами пекарни могут находиться несколько десятков человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Позже ТАСС назвал возможную причину и детали трагедии. По данным агентства, военные следователи СК России зафиксировали преступления, совершенные ВСУ в отношении мирного населения. Обстрел со стороны Украины производился, предположительно, из РСЗО HIMARS.

Как пишет в 20.00 пресс-служба МЧС России, доподлинно известно о 7 погибших. Продолжается процедура разбора завалов, людей извлекают на поверхность и передают медикам. По неподтверждённым данным, под завалами могут оставаться 23 человека.

По состоянию на 20.55, стало известно, что состояние трех пострадавших, госпитализированных из-за обстрела пекарни в Лисичанске, оценивается как средней тяжести, — уточняет Минздрав РФ.

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