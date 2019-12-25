Депутат петербургского ЗакСа предложил наказывать водителей за отсутствие флага РФ на номерах автомобилей

Крупник отметил, что среди автовладельцев распространилась мода устанавливать номера без российского триколора, хотя такие знаки не выдаются официально и покупаются у частных производителей.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ввести наказание за отсутствие изображения государственного флага на регистрационных номерах автомобилей. Он направил соответствующее обращение начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову, сообщили в RT.

Крупник отметил, что среди автовладельцев распространилась мода устанавливать номера без российского триколора, хотя такие знаки не выдаются официально и покупаются у частных производителей. По его мнению, отказ от флага на номере может быть воспринят "как вызов обществу и неуважение к государственной символике".

Он предложил внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, чтобы предусмотреть наказание за отсутствие флага на номере. Возможными мерами Крупник назвал запрет на использование автомобиля и временное лишение водительских прав. Законодатель считает, что такие изменения подчеркнут важность уважения к государственным символам и усилят патриотическое воспитание.

Ранее в ГИБДД обратили внимание, что некоторые водители неверно трактуют пункт 12 ПДД.

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