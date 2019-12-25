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Депутат петербургского ЗакСа предложил наказывать водителей за отсутствие флага РФ на номерах автомобилей
Сегодня, 11:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Депутат петербургского ЗакСа предложил наказывать водителей за отсутствие флага РФ на номерах автомобилей

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Крупник отметил, что среди автовладельцев распространилась мода устанавливать номера без российского триколора, хотя такие знаки не выдаются официально и покупаются у частных производителей.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ввести наказание за отсутствие изображения государственного флага на регистрационных номерах автомобилей. Он направил соответствующее обращение начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову, сообщили в RT.

Крупник отметил, что среди автовладельцев распространилась мода устанавливать номера без российского триколора, хотя такие знаки не выдаются официально и покупаются у частных производителей. По его мнению, отказ от флага на номере может быть воспринят "как вызов обществу и неуважение к государственной символике".

Он предложил внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, чтобы предусмотреть наказание за отсутствие флага на номере. Возможными мерами Крупник назвал запрет на использование автомобиля и временное лишение водительских прав. Законодатель считает, что такие изменения подчеркнут важность уважения к государственным символам и усилят патриотическое воспитание.

Ранее в ГИБДД обратили внимание, что некоторые водители неверно трактуют пункт 12 ПДД.

Фото: unsplash

Теги: закс, номер авто
Категории: Лента новостей, Общество, Автомобильные новости, Новости России, Новости СПб,

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