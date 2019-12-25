В Петербурге продолжат синхронное развитие жилых кварталов и социальной инфраструктуры

В 2025 году в городе планируется ввести около 2,5 млн квадратных метров жилья.

Развитие социальной и транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга останется одним из приоритетов городской администрации в 2025 году. Как рассказал вице-губернатор Николай Линченко в эфире телеканала "Санкт-Петербург", особое внимание будет уделено комплексному освоению территорий.

По данным портала "Строительный Петербург", в 2025 году в городе планируется ввести около 2,5 млн квадратных метров жилья. При этом новые кварталы уже обеспечены всей необходимой инфраструктурой. Власти намерены удерживать текущий темп строительства, а также выравнивать объем реализуемых объектов, возводимых как за счет адресной инвестиционной программы, так и за счет частных инвестиций.

Дополнительно в ближайшие годы продолжится работа над транспортным каркасом города. В Петербурге планируют ликвидировать дисбаланс в районах новостроек, где на сегодняшний день не хватает объектов транспортной инфраструктуры. Запланирована реализация крупных и стратегически значимых проектов в этой сфере.

Особый акцент власти делают на развитие метрополитена. В 2024 году в городе завершили капитальный ремонт станции "Чернышевская" и ввели в эксплуатацию новую станцию "Горный институт". В 2025 году основные усилия будут направлены на завершение строительно-монтажных работ на станциях Красносельско-Калининской линии.

Фото: Piter.tv