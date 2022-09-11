Петербургские полицейские ликвидировали группу вымогателей-вышибал

В результате служебной командировки в республику Ингушетия все они были задержаны.

Полиция Петербурга ликвидировала этническую группу вымогателей-"вышибал". Подробности сообщили в МВД.

В полицию обратился 53-летний предприниматель, занимавшийся автозаправочным бизнесом в Казахстане. Коммерсант, бизнес-проект которого несколько лет назад "прогорел", сообщил, что в конце января 2023 года на него вышли вымогатели и потребовали 100 тысяч долларов в счет погашения имеющегося у него долга перед бывшим соинвестором. Аргументы бизнесмена о том, что он никуда не скрывался от бывшего делового партера и постепенно погашал свои долги, не возымели должного результата. Незнакомцы объяснили, что долг перепродан, и теперь он деньги им. Злоумышленники подкараулили мужчину на стоянке ТРК на Байконурской улице и, угрожая ножом, силой усадили в его же автомобиль, где сообщили, что расправятся со всей его семьей, если в ближайшее время он не заплатит им нужную сумму.

Испугавшись за своих близких, коммерсант отдал нападавшим 100 тысяч долларов, не заявляя о преступлении в полицию. На этом атаки на семью бизнесмена не закончились. В марте 2024 года на территории подземного паркинга в Приморском районе вымогатели подкараулили его жену и, угрожая, потребовали 50 миллионов рублей в счет долга. Нападавшие дали на сбор денег ровно три дня, обещая в случае нарушения сроков расправиться с детьми.

Не получив требуемой суммы, через пару месяцев злоумышленники организовали нападение на предпринимателя на мойке самообслуживания в доме 3 по Комендантскому проспекту. Только после этого происшествия пострадавший обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

Правоохранители быстро установили личности вымогателей. Ими оказались пятеро выходцев с Северного Кавказа, в возрасте 26-55 лет. В результате служебной командировки в республику Ингушетия все они были задержаны. Сегодня утром подозреваемые были доставлены в Петербург и задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

В июле бывший лидер преступной группировки Выборга задержан за попытку взять под криминальный контроль ритуальный бизнес.

Видео: МВД