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Установлена личность погибшей под колесами мусоровоза в Дровяном переулке
Сегодня, 10:57
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Установлена личность погибшей под колесами мусоровоза в Дровяном переулке

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Женщина работала врачом-фтизиатром.

Женщина, на которую наехал мусоровоз в Дровяном переулке в Петербурге, в настоящее время числится как неопознанная. Однако с собой у нее были документы, пишет "Фонтанка". 

У погибшей обнаружили паспорт 60-летней жительницы Коломны. Также известно, что она работала врачом-фтизиатром, имела стаж в 27 лет. 

Напомним, женщину сбил 40-летний водитель мусоровоза утром 12 ноября. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дровяной переулок, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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