Многодетные семьи смогут посещать бесплатно Ленинградский зоопарк каждый понедельник

Ленинградский зоопарк продолжает расширять возможности посещения для льготных категорий граждан. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.
Теперь инвалиды I группы с одним сопровождающим могут приходить в зоопарк ежедневно. Для многодетных семей из Ленинградской области и других регионов снова действует право на бесплатный вход каждый понедельник, независимо от выходных и праздников. Многодетные семьи из Петербурга имеют право на бесплатное посещение ежедневно.
Для подтверждения права на льготу необходимо иметь при себе все документы.
Фото: Ленинградский зоопарк
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