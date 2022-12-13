  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Многодетные семьи смогут посещать бесплатно Ленинградский зоопарк каждый понедельник
Сегодня, 15:37
144
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Многодетные семьи смогут посещать бесплатно Ленинградский зоопарк каждый понедельник

0 0

Речь идёт о семьях из других регионов. Многодетные семьи из Петербурга имеют право на бесплатное посещение ежедневно.

Ленинградский зоопарк продолжает расширять возможности посещения для льготных категорий граждан. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.

Теперь инвалиды I группы с одним сопровождающим могут приходить в зоопарк ежедневно. Для многодетных семей из Ленинградской области и других регионов снова действует право на бесплатный вход каждый понедельник, независимо от выходных и праздников. Многодетные семьи из Петербурга имеют право на бесплатное посещение ежедневно.

Для подтверждения права на льготу необходимо иметь при себе все документы. 

Фото: Ленинградский зоопарк

Теги: ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии