Многодетные семьи смогут посещать бесплатно Ленинградский зоопарк каждый понедельник

Речь идёт о семьях из других регионов. Многодетные семьи из Петербурга имеют право на бесплатное посещение ежедневно.

Ленинградский зоопарк продолжает расширять возможности посещения для льготных категорий граждан. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.

Теперь инвалиды I группы с одним сопровождающим могут приходить в зоопарк ежедневно. Для многодетных семей из Ленинградской области и других регионов снова действует право на бесплатный вход каждый понедельник, независимо от выходных и праздников. Многодетные семьи из Петербурга имеют право на бесплатное посещение ежедневно.



Для подтверждения права на льготу необходимо иметь при себе все документы.

Фото: Ленинградский зоопарк