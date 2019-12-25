В Выборгском районе путевки в лагеря с дневным пребыванием в этом году будут бесплатными

Для детей с 1 июня на территории Выборгского района будут работать 45 лагерей с дневным пребыванием.

В администрации прошла пресс-конференция по вопросам организации летней оздоровительной кампании детей на территории Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В мероприятии приняли участие представители комитета образования, отдела молодежной политики, АУ "Детские оздоровительные лагеря", выборгского филиала областного Центра социальной защиты населения и замглавы районной администрации Николай Шишкин.

Для детей с 1 июня на территории Выборгского района будут работать 45 лагерей с дневным пребыванием. Они будут организованы на базе школ и учреждений дополнительного образования. В течение трех смен в них смогут отдохнуть более 2 700 ребят. Путевки в лагеря с дневным пребыванием в этом году было решено сделать бесплатными. Расходы покроют из районного и областного бюджетов.

Директор АУ "Детские оздоровительные лагеря" Елена Кярема сообщила, что этим летом три муниципальных загородных лагеря будут работать с заполняемостью 75%. В них смогут отдохнуть около 1000 ребят, в том числе 80 человек, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 10 детей-инвалидов с сопровождающими их лицами.

Полная стоимость путевки на 21 календарный день для детей, зарегистрированных в Ленобласти, – 35 482 рублей, для детей, родители которых работают по трудовому договору в организациях, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности – 18 283 руб.

Также в рамках летней занятости подростков в Выборгском районе планируется трудоустроить свыше 1200 несовершеннолетних, из них 234 – примут участие в благоустройстве Выборга. Заработная плата в этом году составит более 16 000 рублей.

Ранее в Выборге подвели итоги ежегодного районного фестиваля-конкурса "Выборгская весна-2021".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО