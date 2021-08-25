Площадь лесных пожаров в Тольятти растет

Площадь лесного пожара в Тольятти выросла на десятки гектаров.

Прокуратура Самарской области сообщила о возросшей площади природных пожаров в Тольятти. Также в официальном Telegram-канале "ЧП в Самарской области" со ссылкой на ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что площадь, пройденная огнем, составила на данный момент 31,7 га.

Площадь активного горения составляет 4 га.

В среду, 25 августа спасатели ликвидировали возгорание на территории Тольяттинского участкового лесничества. На место выехал прокурор Автозаводского района Тольятти Александр Диденко для координации действий.

Уточняется, что погибших и пострадавших нет.

Ранее площадь лесного пожара в Свердловской области возросла до 240 гектаров.

Видео: Telegram / ЧП в Самарской области