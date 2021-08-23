Площадь лесного пожара в Свердловской области возросла до 240 гектаров

Принято решение эвакуировать постояльцев из двух баз отдыха.

Площадь пожара рядом с базами отдыха под Первоуральском в Свердловской области возросла до 240 гектаров. Об этом информирует региональный департамент информационной политики.

Отмечается, что постояльцев и персонал баз отдыха "Зеленый мыс" и "Остров" эвакуируют на автобусе из-за угрозы распространения огня на территорию объектов.

В районе озера Глухое под Первоуральском спасатели продолжают борьбу с одним из крупнейших в регионе природных пожаров общей площадью 240 гектаров. На месте увеличена группировка сил и средств МЧС и авиалесоохраны. из сообщения департамента информационной политики Свердловской области

Причиной масштабных лесных пожаров власти региона называют аномальную жару. Согласно последним данным, на территории области зафиксирован 21 лесной пожар. За сутки удалось потушить полностью шесть из них. В ликвидации задействовано 263 человека и 75 единиц специальной техники.

Ранее глава Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что руководство региона окажет поддержку каждому пострадавшему в результате лесных пожаров.

Видео: ГУ МЧС России по Свердловской области