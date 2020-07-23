Житель Тюменской области отправлял фото полового органа девочке из Ленобласти

Его удалось найти спустя почти 4 месяца.

Житель Тюменской области вступил в интимную переписку с несовершеннолетней из Кингисеппского района Ленобласти. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В декабре 2020 году было установлено, что с 25 октября по 21 декабря неустановленное лицо вступило в переписку интимного характера в социальной сети "ВКонтакте" с девочкой 2009 года рождения. В переписке он прислал ей фото полового органа.

В результате расследования по подозрению в совершении данного преступления был задержан 19-летний житель Тюменской области.

Также стало известно, что петербуржец почти 4 месяца отправлял несовершеннолетней девочке порно фото.

Фото: pixabay