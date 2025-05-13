В Ленобласти задержали "невесту" и её сообщников по подозрению в организации незаконной миграции

Из легализованных иностранцев один получил гражданство России, второй имеет вид на жительство.

Полицейские Ленинградской области пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в организации незаконной миграции посредством фиктивных браков. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Предварительно установлено, что в Петербурге и Ленинградской области действовала преступная группа, в которую входили двое выходцев одного из государств Центральной Азии, а также их 39-летняя сообщница. Именно с ней приезжие из-за границы за денежное вознаграждение заключали фиктивные браки, чтобы узаконить свое положение на территории РФ. Подозреваемые мужчины получали по 100 тысяч рублей за каждую фальшивую свадьбу. Женщина заработала в общей сложности 35 тысяч рублей за две оформленные с ней женитьбы. Из легализованных иностранцев один получил гражданство России, второй имеет вид на жительство.

У подозреваемых во время обысков были изъяты копии документов, мобильные телефоны, денежные средства и носители информации со сведениями, имеющими доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 322.1 УК РФ. Один из фигурантов заключен под стражу, в отношении других избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее еще троих мужчин задержали за незаконную миграцию иностранцев в Петербурге.

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