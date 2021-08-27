В Ленинградском зоопарке в честь пятницы показали неспешную жизнь ленивцев

Иногда животные ссорятся, но конфликт проходит без агрессии.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка показала отрывок из жизни ленивцев. Героями видео стали самец Ирвин и две самки — Соня и Кузя.

Обычно ленивцы обитают поодиночке, но иногда любят проводить время с сородичами. Самым молодым и активным является Ирвин. Он может сгонять соседок с веток. Однако ссоры у животных, как и они сами, проходят неспешно и без лишнего драматизма.

Ленивцы спят по 12 часов, а в дикой природе могут и по 20.



Напомним, что петербуржцы могут выбрать имя для детеныша гиббонов в Ленинградском зоопарке. Голосование продлится до 29 августа.

Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк