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В Ленинградском зоопарке в честь пятницы показали неспешную жизнь ленивцев

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Иногда животные ссорятся, но конфликт проходит без агрессии.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка показала отрывок из жизни ленивцев. Героями видео стали самец Ирвин и две самки — Соня и Кузя.

Обычно ленивцы обитают поодиночке, но иногда любят проводить время с сородичами. Самым молодым и активным является Ирвин. Он может сгонять соседок с веток. Однако ссоры у животных, как и они сами, проходят неспешно и без лишнего драматизма. 

Ленивцы спят по 12 часов, а в дикой природе могут и по 20. 

Напомним, что петербуржцы могут выбрать имя для детеныша гиббонов в Ленинградском зоопарке. Голосование продлится до 29 августа. 

Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк

Теги: зоопарк, ленивец
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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