На Ленинском проспекте с 16 этажа выпала девятиклассница

Семья не полная, на учете в ПДН и ПНД не состоит.

В Красносельском районе Петербурга из окна выпала школьница. Подробности трагедии стали известны Piter.tv.

Днём 23 января в полицию обратился очевидец и сообщил, что у дома 76 корпус 1 по Ленинскому проспекту с высоты упал человек. Прибывшие полицейские установили, что с общего балкона 16 этажа выпала ученица 9 класса.

Семья не полная, на учете в ПДН и ПНД не состоит. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ.

Несколько недель назад шестиклассница выпала из окна многоэтажки на севере Петербурга.

Фото: Piter.tv