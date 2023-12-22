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На Ленинском проспекте с 16 этажа выпала девятиклассница
Сегодня, 8:06
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На Ленинском проспекте с 16 этажа выпала девятиклассница

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Семья не полная, на учете в ПДН и ПНД не состоит.

В Красносельском районе Петербурга из окна выпала школьница. Подробности трагедии стали известны Piter.tv.

Днём 23 января в полицию обратился очевидец и сообщил, что у дома 76 корпус 1 по Ленинскому проспекту с высоты упал человек. Прибывшие полицейские установили, что с общего балкона 16 этажа выпала ученица 9 класса.

Семья не полная, на учете в ПДН и ПНД не состоит. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ.

Несколько недель назад шестиклассница выпала из окна многоэтажки на севере Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: падение, школьники
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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