Шестиклассница выпала из окна многоэтажки на севере Петербурга

Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 9 января, в экстренные службы поступило сообщение о том, что у одного из домов по Актерскому проезду лежит девочка, которая выпала из окна. Об этом стало известно Piter.TV.

На месте был обнаружен труп после падения с высоты 13-летней ученицы шестого класса. На 24-ом этаже дома обнаружен рюкзак и куртка погибшей. Установлено, что совершеннолетняя в школе училась хорошо, конфликтов со сверстниками не имела. Семья девочки полная, благополучная, на учете в ОДН и ПДН не состоит, проживаёт в двухкомнатной квартире, где созданы все условия для несовершеннолетней.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что на Васильевском острове подросток выпал из окна и вернулся домой.

Фото: Piter.TV