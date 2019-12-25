Главным врачом Введенской больницы назначен Сергей Парцерняк

Сергей Парцерняк является выпускником Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

Коллективу "Введенской больницы" представили нового руководителя. Им стал полковник медицинской службы запаса, доктор медицинских наук Сергей Парцерняк. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга О.Н. Эргашева.

Сергей Парцерняк является выпускником Военно-медицинской академии имени Кирова. Там же он около трех лет возглавлял терапевтическое отделение и более 12 лет являлся замначальника кафедры военно-морской (общей) госпитальной терапии. С 2014 года Парцерняк был заместителем главврача в Городской больнице №15.

Фото: gov.spb.ru