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Художник показал, как "на самом деле" должен был выглядеть "Лахта Центр"

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Автор придумал также новый логотип для "Газпрома".

Digital-художник под ником Avgust Eight изобразил "Лахту Центр" в виде огромной зажигалки. Свои работы он опубликовал в Insagram. 

Концепт, как должен выглядеть Лахта-центр, штаб-квартира самой главной компании России.

объяснил автор.

Художник изобразил "Лахту" с разных ракурсов: на фоне Исаакиевского собора и "Газпром Арены", Петропавловской крепости и ЗСД, с пляжа 300-летия Петербурга.

Напомним, что в Петербурге хотят построить еще один "Лахта Центр". Piter.TV пообщался на эту тему с футурологом и урбанистом. 

Видео и фото: Instagram / @av8u8t

Теги: лахта центр, художник
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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