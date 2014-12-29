Художник показал, как "на самом деле" должен был выглядеть "Лахта Центр"

Автор придумал также новый логотип для "Газпрома".

Digital-художник под ником Avgust Eight изобразил "Лахту Центр" в виде огромной зажигалки. Свои работы он опубликовал в Insagram.

Концепт, как должен выглядеть Лахта-центр, штаб-квартира самой главной компании России. объяснил автор.

Художник изобразил "Лахту" с разных ракурсов: на фоне Исаакиевского собора и "Газпром Арены", Петропавловской крепости и ЗСД, с пляжа 300-летия Петербурга.

Напомним, что в Петербурге хотят построить еще один "Лахта Центр". Piter.TV пообщался на эту тему с футурологом и урбанистом.

Видео и фото: Instagram / @av8u8t