Задержан похитивший технику, документы и 10 тыс. рублей из квартиры на Новоселов

Разыскивается второй соучастник.

Полиция задержала подозреваемого в квартирном грабеже. В настоящее время возбуждено уголовное дело по пп. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям Невского района еще 5 июля обратился 45-летний мужчина с улицы Новоселов с заявлением о том, что накануне неизвестные, находясь в его жилище, отобрали телефон, телевизор, документы и 10 тыс. рублей.

Вечером 31 июля по подозрению в совершении этого преступления поймали ранее судимого 34-летнего злоумышленника. Разыскивается второй соучастник.

Ранее мы рассказывали о том, что ограбивший спящего знакомого на Ветеранов отправлен в колонию на 4 года.

Фото: Piter.TV