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Задержан похитивший технику, документы и 10 тыс. рублей из квартиры на Новоселов
Сегодня, 8:18
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Задержан похитивший технику, документы и 10 тыс. рублей из квартиры на Новоселов

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Разыскивается второй соучастник.

Полиция задержала подозреваемого в квартирном грабеже. В настоящее время возбуждено уголовное дело по пп. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям Невского района еще 5 июля обратился 45-летний мужчина с улицы Новоселов с заявлением о том, что накануне неизвестные, находясь в его жилище, отобрали телефон, телевизор, документы и 10 тыс. рублей. 

Вечером 31 июля по подозрению в совершении этого преступления поймали ранее судимого 34-летнего злоумышленника. Разыскивается второй соучастник. 

Ранее мы рассказывали о том, что ограбивший спящего знакомого на Ветеранов отправлен в колонию на 4 года. 

Фото: Piter.TV 

Теги: грабеж, улица новоселов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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