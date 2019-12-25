В 2025 году Петербург предоставил более 400 квартир льготникам и очередникам

Среди адресов получателей – новостройки в Красногвардейском, Колпинском, Приморском и Выборгском районах.

С начала текущего года Петербург предоставил более 400 квартир ветеранам боевых действий, другим льготным категориям и очередникам. Об этом сообщили 17 апреля в Смольном.

Среди адресов получателей – новостройки в Красногвардейском, Колпинском, Приморском и Выборгском районах. Из них 101 квартира выдана детям-сиротам, 88 квартир – ветеранам боевых действий, 29 – многодетным семьям. Еще 199 квартир получили семьи с детьми-инвалидами, инвалиды и горожане из общей очереди.

За последние 5 лет нам удалось почти вдвое сократить городскую очередь. Только в прошлом году выделили на реализацию жилищной политики рекордную сумму – более 23 млрд рублей. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в каких районах Петербурга в апреле выгоднее снимать "однушку".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)