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В 2025 году Петербург предоставил более 400 квартир льготникам и очередникам
Сегодня, 12:40
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В 2025 году Петербург предоставил более 400 квартир льготникам и очередникам

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Среди адресов получателей – новостройки в Красногвардейском, Колпинском, Приморском и Выборгском районах.

С начала текущего года Петербург предоставил более 400 квартир ветеранам боевых действий, другим льготным категориям и очередникам. Об этом сообщили 17 апреля в Смольном. 

Среди адресов получателей – новостройки в Красногвардейском, Колпинском, Приморском и Выборгском районах. Из них 101 квартира выдана детям-сиротам, 88 квартир – ветеранам боевых действий, 29 – многодетным семьям. Еще 199 квартир получили семьи с детьми-инвалидами, инвалиды и горожане из общей очереди. 

За последние 5 лет нам удалось почти вдвое сократить городскую очередь. Только в прошлом году выделили на реализацию жилищной политики рекордную сумму – более 23 млрд рублей. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что в каких районах Петербурга в апреле выгоднее снимать "однушку". 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: выдача квартир, льготники, очередники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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