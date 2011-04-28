Сенатор Кутепов выразил мнение о законе об иноагентах

Член Совета Федерации отметил, что поправки будут рассматриваться.

Представитель ЗакСа Петербурга в Совете Федерации Андрей Кутепов поделился своим мнением о законе об иноагентах. Вопрос на пленарном заседании в Мариинском дворце ему задал Борис Вишневский.

Кутепов отметил, что в Совете Федерации вопросом занимается комиссия по защите государственного суверенитета, тогда как он входит в комиссию по экономической политике. Внесение поправок в закон предусматривается.

Напомним, в городском Заксе создали рабочую группу, которая разрабатывает поправки в закон об иноагентах. В нее вошли Марина Шишкина, Борис Вишневский, Ирина Иванова, Павел Иткин, а также журналисты. Группа уже представила свои поправки, они будут рассматриваться 1 декабря.

Фото: пресс-служба ЗакСа