В Мариинской больнице скончался пациент с множественными травмами

Как он их получил, пока не известно.

Мужчина скончался в больнице после получения тяжелых травм при неизвестных обстоятельствах. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Около двух часов ночи 5 августа в полицию из Мариинской больницы поступила телефонограмма. В ней сообщалось, что 3 августа в 23:16 бригадой скорой помощи от дома 13/193 по ул. Курской с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, острой субдуральной гематомой слева, линейным переломом теменной и височной костей слева, в тяжелом состоянии (опрашивать нельзя), госпитализирован неизвестный мужчина. На вид ему около 50 лет, 5 августа в 00:40 скончался.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На прилегающей территории установлена камера видеонаблюдения, видеозапись изъята.

В квартире на набережной Фонтанки нашли труп 55-летний женщины с гематомами.

Фото: Piter.TV