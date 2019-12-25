Губернатор подписал закон о введении курортного сбора в Петербурге

Закон вступает в силу с 1 октября, но до 1 апреля 2024 года у курортного сбора будет нулевая ставка.

Закон о введении в Санкт-Петербурге курортного сбора подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников.

Закон вступает в силу с 1 октября, но до 1 апреля 2024 года у курортного сбора будет нулевая ставка. Переходный период необходим "для организации подготовительных мероприятий как для органов власти, так и для бизнеса".

А уже с 1 апреля размер сбора составит 100 рублей за сутки фактического проживания в отелях и гостиницах. При этом, от уплаты освободят некоторые категории граждан. Сбор не коснётся совершеннолетних членов многодетных семей, детям до 18-ти лет студентам, блокадникам, героям СССР и РФ, ветеранам боевых действий. В список льготников могут войти от трети до 50% путешественников, приезжающих в город.

Фото: Piter.tv