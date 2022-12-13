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В Кудрово ТСЖ отвоевало право управлять домом на Областной улице
Сегодня, 11:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Кудрово ТСЖ отвоевало право управлять домом на Областной улице

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Жители дома провели собрание и избрали форму управления ТСЖ уже давно. Но представители управляющей компании (УК), по словам жильцов, не готовы были смириться с поражением и предпринимали не самые законные методы, чтобы остаться у власти.

Комитет Госжилнадзора Ленобласти принял решение о внесении в реестр лицензий информации о ТСЖ "Областная,1" для передачи управления многоквартирным домом.

Ранее в самом большом жилом доме Европы, который находится на Областной улице, 1, в Кудрово была предпринята попытка "кулаками определить, кому принадлежит право управлять жильем ". Жители дома провели собрание и избрали форму управления ТСЖ уже давно. Но представители управляющей компании (УК), по словам жильцов, не готовы были смириться с поражением и предпринимали не самые законные методы, чтобы остаться у власти.

Председатель комитета Михаил Василенко прокомментировал принятое решение: "Принято в соответствии с законодательством. Ничего личного".

Фото: Telegram / Админка Ленобласти

Теги: кудрово
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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