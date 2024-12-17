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Александры и Софии лидируют в списке самых популярных имён для новорожденных в Ленобласти
Сегодня, 10:51
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Александры и Софии лидируют в списке самых популярных имён для новорожденных в Ленобласти

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Встречаются и более редкие имена.

В Ленинградской области в марте 2025 года лидирующие позиции среди имён для новорожденных занимают Александр и София. Об этом сообщает региональное Управление ЗАГС.

Имена Александр, традиционно символизирующее защитника, и София, олицетворяющая мудрость, пользуются наибольшей популярностью у новоиспечённых родителей. В Управлении ЗАГС отмечают, что эта тенденция сохраняется с начала 2025 года.

В число популярных имён также вошли Михаил, Артём и Роман для мальчиков и Василиса, Александра и Анна для девочек. При этом, по данным Управления ЗАГС, родители не теряют интереса и к более редким и необычным именам. В марте 2025 года в Ленинградской области были зарегистрированы новорожденные с именами Беатриса, Виланна, Милианна, Лутфия, Магдалина и Мане.

Ранее стали известно, какие необычные имена выбирали петербургские родители для своих детей в марте.

Фото: Pxhere

Теги: загс, имена в ленобласти, имена младенцев
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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