В Боткинскую больницу регулярно поступают пациенты с ВИЧ 50-60 и даже 70 лет

По словам специалиста, недавно он наблюдал 70-летнюю женщину, которая заразилась половым путём. При этом у неё был острый ретровирусный синдром, говорящий о недавнем заражении.

Замглавврача Боткинской больницы Владимир Мусатов рассказал "Петербургскому дневнику", кто сейчас чаще заражается ВИЧ-инфекцией.

По словам врача-инфекциониста, сейчас основной контингент пациентов "стареет". В Боткинскую больницу регулярно поступают пациенты в возрасте 50-60 и даже 70 лет, которые заразились половым путем. По словам специалиста, недавно он наблюдал 70-летнюю женщину, которая заразилась половым путём. При этом у неё был острый ретровирусный синдром, говорящий о недавнем заражении.

Теоретически половой путь передачи должен быть легко останавливаемым. Но получается, что мы как врачи не успеваем донести, а общество не готово признать информацию, что сексуальный путь заражения – доминирующий. У нас многие до сих пор не могут произнести слово презерватив. Владимир Мусатов

Инфекционист подчеркнул, что данное заболевание касается и врачей. У него было двое пациентов, которые заразились ВИЧ половым путем, это был дерматовенеролог и акушер-гинеколог.

Ранее Piter.tv рассказывал, что в Петербурге за 11 месяцев 2022 года было выявлено 1150 случаев ВИЧ-инфекции.

Фото: Piter.tv