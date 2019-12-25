КСП Петербурга начала проверку МО Сосновая поляна

Аудиторы оценят целевое использование средств бюджета МО за 2019-2021 годы.

Контрольно-счетная палата Петербурга начала плановую проверку исполнения местного бюджета МО Сосновая поляна. Как рассказали в пресс-службе КС, руководит контрольным мероприятием аудитор Юрий Шутов, проверка продлится до 5 марта.

Отмечается, что специалисты оценят эффективность и целевое использование средств бюджета муниципального образования за 2019-2021 годы. МО Сосновая поляна располагается в Красносельском районе города, ее возглавляет Светлана Давыдова, а саму местную администрацию Максим Бабаев. В округе живет свыше 60 тысяч человек. Известно, что в 2019 году расходы бюджета составили 121 млн рублей, в 2020 году – 99 млн рублей, на 2021 год запланировано расходовать 156 млн рублей.

Ранее мы писали, что законодательное собрание Петербурга рассмотрит законопроект о помощи самозанятым.

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