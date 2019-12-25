Контрольно-счетная палата начала проверять, как КГИОП тратил деньги за последние два года

Проверка пройдет под руководством аудитора Юрия Шутова.

Контрольно-счетная палата начала проверку финансово-хозяйственной деятельности комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и подведомственного ему учреждения. Ведомство проверит, насколько эффективно, законно и целесообразно они использовали бюджетные средства в 2019-2021 году.

Проверка пройдет под руководством аудитора Юрия Шутова. Она продлится до 29 октября.

В 2019 году комитет получил 2,9 млрд рублей, в 2020 – 2,6 млрд рублей, а 2021 по плану – 2,6 млрд рублей. В 2019 ведомство совместно с "Дирекцией заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры" выполнили работы на 242 объектах, а в прошлом году – 193 объектах.

КГИОП возглавляет Сергей Макаров, Дирекцию — Наталья Дзядзько.

В 2022-м году ведомство хочет отреставрировать 44 дома-памятника.

Фото: Piter.TV