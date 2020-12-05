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Ксения Шойгу назвала пол своего будущего ребенка

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Пол будущие родители узнали еще на 3 месяце, сейчас Ксения находится уже на 8 месяце беременности.

Дочь Сергея Шойгу Ксения рассекретила пол будущего ребенка. Наследница министра обороны России и ее возлюбленный – фитнес-тренер Алексей Столяров ждут девочку. Пара рассказала об этом на YouTube-канале Алексея.

Пол будущие родители узнали еще на 3 месяце, сейчас Ксения находится уже на 8 месяце беременности.

Я очень хотел дочку и думал – хоть бы девочка! Девчонка – это реально прикольно! Можно покупать ей платьица. О дочери ты будешь больше заботится и беспокоится.

Алексей Столяров, фитнес-тренер

Имя дочери родители еще не придумали, но у них есть время, потому что малышка должна появиться на свет в конце августа.

Ранее певица Нюша официально объявила о второй беременности.

Фото: Instagram / @ksenia_shoigu;  Instagram / @stoliarovaleksey
Видео: YouTube / Дневник Столярова

Теги: алексей столяров, ксения шойгу
Категории: Лента новостей,

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