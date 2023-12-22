КРТИ показал фотографии строящегося Большого Смоленского моста

Новый мост соединит берега Невы между Володарским мостом и мостом Александра Невского в обход исторического центра.

В акватории Невы возводят опоры в зоне разводного пролета будущего Большого Смоленского моста. Работы проходят в самой середине русла. КРТИ показал снимки с места строительства.

Новый мост соединит берега Невы между Володарским мостом и мостом Александра Невского в обход исторического центра. Помимо моста будет построено три крупные развязки, интегрирующие переправу в существующую улично-дорожную сеть – на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом.

Большой Смоленский мост будет иметь шесть полос автомобильного и две – трамвайного движения, тротуары и велодорожку. Разводной пролет шириной 60 метров обеспечит регулярный пропуск судов. Общая длина переправы вместе с развязками – 1,6 километров, в сведённом положении высота центральной части над водой – 15 метров.

Фото: КРТИ