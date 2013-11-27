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Для администрации Петербурга приобретут 20 кроссоверов за 50 млн рублей
Сегодня, 21:11
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Для администрации Петербурга приобретут 20 кроссоверов за 50 млн рублей

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Партию "легковушек" приобретет СПб ГБАУ "Смольнинское", обеспечивающее машинами Смольный.

Автопарк петербургской администрации пополнится 20 новыми кроссоверами. Соотвествующие данные появились на портале госзакупок 22 августа.

Партию "легковушек" приобретет СПб ГБАУ "Смольнинское", обеспечивающее машинами Смольный. Начальная стоимость контракта составляет 49,9 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 августа, а итоги будут подведены 2 сентября.

По техническому заданию автомобили должны быть переднеприводными, оснащены турбированными двигателями не менее 1,5 литров и 150 лошадиных сил, с колесными дисками 18 дюймов. Также важны климат-контроль, круиз-контроль, экономичность.

Ранее мы рассказывали о том, что автобусы для детей-сирот передали семи учреждениям Ленобласти.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: автомобили для чиновников, кроссоверы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Людикайнен Костя
Сегодня 21:55

Народ а вы знали что есть фишка которая поможет сэкономить на топливе для вашего авто не малые деньги. Я вот себе поставил и за месяц пару тысяч сэкономил, это мега полезная штука, всем советую! а покупал здесь--- https://come.ac/econom

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