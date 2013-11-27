Для администрации Петербурга приобретут 20 кроссоверов за 50 млн рублей

Партию "легковушек" приобретет СПб ГБАУ "Смольнинское", обеспечивающее машинами Смольный.

Автопарк петербургской администрации пополнится 20 новыми кроссоверами. Соотвествующие данные появились на портале госзакупок 22 августа.

Партию "легковушек" приобретет СПб ГБАУ "Смольнинское", обеспечивающее машинами Смольный. Начальная стоимость контракта составляет 49,9 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 августа, а итоги будут подведены 2 сентября.

По техническому заданию автомобили должны быть переднеприводными, оснащены турбированными двигателями не менее 1,5 литров и 150 лошадиных сил, с колесными дисками 18 дюймов. Также важны климат-контроль, круиз-контроль, экономичность.

Ранее мы рассказывали о том, что автобусы для детей-сирот передали семи учреждениям Ленобласти.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)