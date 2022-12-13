Крошик поменял наряд и передумал становиться жгучим брюнетом

При этом, в фонде отметили, что во время линьки Крошик сильно худеет.

"Фонд друзей балтийской нерпы" предложил оценить новый наряд всеми любимого Крошика. Видео опубликовали в группе фонда по спасению тюленей и нерп.

В этот раз он решил не становиться жгучим брюнетом, а сделал себе стандартную темно-коричневую ладожско-нерповую окраску, но добавил к ней много разнообразных колечек, пятен и пятнышек. Фонд друзей балтийской нерпы

При этом, в фонде отметили, что во время линьки Крошик сильно худеет, начинает отращивать себе новые усы, бывает суров и неразговорчив.

Ранее петербуржцам напомнили, как себя вести при встрече с ластоногими. О любых встречах с детенышами морских млекопитающих обязательно сообщите по телефону горячей линии: (812) 699-23-99.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото и видео: ВКонтакте/ Спасение тюленей 699-23-99