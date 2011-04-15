Архитекторы раскритиковали проект терминала ВСМ на Московском вокзале Петербурга

Он назвал проект "вокзалом-Франкенштейном".

Согласованная концепция терминала высокоскоростной магистрали (ВСМ) на Московском вокзале Санкт-Петербурга вызвала резкую оценку профессионалов. Главный архитектор института "Горпроект" Филипп Никандров назвал проект "вокзалом-Франкенштейном", сообщает "Деловой Петербург".

По мнению Никандрова, терминал представляет собой "неадекватно, неуклюже и некрасиво сшитый" конгломерат из фрагментов исторических Кокоревых складов, платформ и переходов. Архитектор подчеркнул, что Московский вокзал — это главные ворота города, которые формируют первое впечатление у гостей, однако предложенное решение, по его словам, "не тянет ни на "проект века", ни на шедевр современной архитектуры".

Кроме эстетических претензий, Никандров выразил сомнения в компетенции разработчиков, отметив отсутствие у них опыта в строительстве крупных транспортных объектов. Особые опасения вызывает сложность площадки и риски повторения неудачного опыта 1990-х годов, когда проекты ВСМ провалились, а прилегающие территории были распроданы под коммерческую застройку.

Архитектор также указал на функциональные недостатки: отсутствие полноценной городской площади перед вокзалом, большого конкорса, необходимой инфраструктуры (торговли, отеля, паркинга) и сомнительную пропускную способность подъездных путей, которые могут не справиться с потоком пассажиров ВСМ.

Ранее Piter.TV сообщал, что ВСМ-400 станет перевозчиком на первой в России высокоскоростной магистрали.

Фото: firstdesigninstitute