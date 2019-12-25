Ильдар Гилязов побывал на открытии первого крытого катка в Выборге

Ледовая арена предназначена для занятий хоккеем, фигурным катанием, для соревнований по керлингу и шорт-треку.

На выходных в Выборге открыли ледовую арену, старт работе дал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Светлана Журова, председатель регионального комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Иванов, глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, глава районной администрации Ильдар Гилязов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Ледовая арена предназначена для занятий хоккеем, фигурным катанием, для соревнований по керлингу и шорт-треку.

Как любитель хоккея, сегодня я радуюсь всем сердцем, что мечты выборгских ребят – кататься на коньках в комфортных условиях – сбылись. От всей души благодарю строителей, а также главу региона Александра Дрозденко. Ильдар Гилязов, глава администрации Выборгского района

Площадь ледового поля составляет 56*26 метров, оно обнесено профессиональным хоккейным бортом с защитным ограждением из закаленного стекла. Для отработки навыков силового катания на коньках, дриблинга, силы и точности броска предусмотрен спортзал с хоккейным тренажером. В новой арене – четыре раздевалки, оборудованные индивидуальными местами, душевые, санузлы и сушильные камеры, тренерские и инвентарные комнаты.

Ледовая арена построена по государственной программе "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области". Стоимость объекта – свыше 350 млн рублей.

Ильдар Гилязов: "Наша задача – красивый, комфортный и безопасный для проживания город".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО