У детского сада в Выборгском районе обнаружено логово крыс

По словам горожан, грызуны идут к учреждению из трансформаторной будки на Светлановском проспекте, 35Б.

Жители Выборгского района Петербурга жалуются на большое количество крыс. Особую тревогу бьют родители детей, которые ходят в детский сад по адресу: Светлановский проспект, 33. Об этом 8 апреля пишет "Фонтанка".

По словам горожан, грызуны идут к учреждению из трансформаторной будки на Светлановском проспекте, 35Б. Местная жительница сообщила изданию, что опасается за здоровье детей. Она отметила, что "страшно представить, какие инфекции будут от этих крыс".

Петербуржцы несколько раз обращались в различные инстанции, однако проблема все еще не решена. На портал "Наш Санкт-Петербург" за год отправили семь обращений с просьбой провести дератизацию на этой трансформаторной подстанции.

Ранее мы рассказывали о том, что на аниматора с голубями напали с перцовым баллончиком в Петербурге.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)